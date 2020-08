Projet ExPLOI : vers une nouvelle approche de la gestion des déchets dans l'océan Indien

L’impact de la pollution des déchets plastiques présents dans les océans n’échappe pas aux îles de l’Indianocéanie (Sud-Ouest de l’océan Indien) qui y sont fortement exposées et pour lesquelles l’océan représente la première ressource des Etats insulaires de la région. La question de la pollution plastique est ainsi passée au centre des actions de la Commission de l’océan Indien (COI) dans ses actions à portées environnementales.

Afin d’apporter une réponse efficace à la problématique des déchets qui s'empilent sur les plages et dans l'océan, la COI s’est dotée en janvier 2019 d’un plan d’action pour la gestion des déchets dans l’objectif d’éviter que ces derniers ne prennent le large. Financé par l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), le projet ExPLOI, pour Expédition plastique océan Indien, est un projet d’envergure régional qui mettra en place une étroite collaboration entre les Etats membres de la COI, le secteur privé et les ONG de l'environnement.

Centré sur l’océan, le projet ExPLOI est prévu d’être lancé à la fin de l’année 2020 et s’inscrit à la croisée des problématiques économiques, écologiques et scientifiques des îles. Il devrait permettre de mieux comprendre l’impact de la pollution plastique marine sur les Etats de la région, sensibiliser la population et le secteur privé sur cette pollution et développer une économie circulaire régionale. Dans le cadre du développement d’une économie bleue, la COI, qui va assurer la coordination du projet, va concevoir une meilleure filière de traitement des déchets et promouvoir leur recyclage localement.

Depuis plusieurs années maintenant, la COI met en place de nombreuses actions et projets pour une meilleure gestion des déchets, avec la mise en place d’un observatoire régional des déchets, un accompagnement des Etats membres et la création d’un environnement permettant la recherche et l’innovation sur cette thématique.

