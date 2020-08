La CN-EPT/BF et le FONAENF plaident pour un accroissement substantiel du financement de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle

La Coalition Nationale pour l’éducation Pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF) avec l’appui technique et financier du Fonds National de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (FONAENF), a rencontré le 28 juillet 2020 à Ouagadougou les autorités en charge de l’éducation et les Partenaires Techniques et Financiers en éducation en vue de plaider pour une augmentation du budget alloué à l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (AENF). (...)

