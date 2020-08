Les perspectives du seteur forêt-bois dans l'économie du Gabon

Depuis la chute du prix de pétrole en 2014, le Gabon s’est engagé dans un programme de relance économique qui met le ton sur la diversification économique. A cet effet, le gouvernement a décidé de substituer l’or noir à l’or vert qui est une ressource non épuisable et permet de lutter contre le réchauffement climatique.

Le secteur forêt-bois est un secteur à fort potentiel économique et capable de créer de la richesse et de permettre un développement économique et social juste, équitable, inclusif et durable.

La stratégie du Gabon dans la promotion du secteur forêt-bois a été premièrement de lutter contre l'exploitation illégale du bois ; établir l'obligation, d'ici à 2022, pour les entreprises du secteur de certifier leurs exploitations forestières en intégrant le label Forest Stewarship Council (FSC) dans le but de favoriser la transparence et la traçabilité des produits forestiers.

Une zone économique à régime spécialisé disposant des conditions très attractives pour les investisseurs étrangers est déjà opérationnelle dans la capitale. La création et l’installation de plusieurs autres zones et usines de transformation sont prévues dans les provinces du pays. A travers ce programme, l'objectif est de créer environ 5.000 emplois directs et indirects par année et 50.000 emplois sur dix ans.

Le leadership et les efforts du Gabon en matière de protection de l'environnement ont été reconnus et récompensés sur la scène internationale. C'est ainsi que la Norvège a octroyé 90 milliards FCFA pour la préservation de la forêt et la lutte contre les émissions de carbone.

Dans ce même élan, un plan de reboisement est également envisagé pour freiner la déforestation. Ce plan permettra à terme, une augmentation de la participation du secteur au PIB et ferait de cette ressource renouvelable un substitut au pétrole d'ici à 2030 selon le Ministre gabonais des eaux et forêts.

