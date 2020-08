Protection de l'Environnement: le Gabon gagne 69 places au niveau mondial par l'IPE

L’Indice de Performance Environnementale (IPE), publié en Juin 2020 par les Universités de Yale et de Colombia, analyse et compare les contributions environnementales de 180 pays dans le monde, dont 51 en Afrique sur la base de 32 indicateurs de performances organisés en 11 catégories. Certains de ces indicateurs de performances incluent la gestion des métaux lourds, des déchets la qualité de l’air, la biodiversité et les services de pêche. L’IPE est publié tous les deux ans et prend également en compte les politiques environnementales de ces pays. Cette année, le Gabon a gagné 69 places sur son rapport de l’année dernière, et se hisse ainsi à la première place en Afrique Centrale, troisième place en sur tout le continent africain derrière les Seychelles et la Tunisie, et 76ème place mondiale. La première place mondiale est décernée au Danemark, suivi du Luxembourg et de la Suisse.

Cette performance peut être justifiée par la politique volontariste de préservation de l’environnement du pays et ses engagements internationaux, ainsi que le récent projet du pays d’utiliser des énergies plus durables et de remplacer les productions de pétrole par des productions de bois durable.

Le Gabon est le pays qui progresse le plus dans l’IPE grâce à ces actions, avec un score total de 45,8 points sur 100 et des scores élevés dans la majorité des indicateurs: 90,2 en matière de reéduction d’émissions de pollution, 63,8 pour la réduction de changement climatique, 57,8 en vitalisation des écosystèmes et 44,7 en services écosystémiques. Néanmoins, le pays peut encore progresser dans les domaines de la qualité de l’air, de la santé environnementale, de l’assainissement de l’eau potable et de la gestion de la pêche, pour lesquelles ses scores ne dépassent pas les trente points.

[MOGED]