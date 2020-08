Discovery, le nouveau géoparc de l'UNESCO

Situé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, le géoparc Discovery s’est vu attribué le prestigieux titre de géoparc de l’UNESCO en Juillet 2020.

Le parc abrite notamment des fossiles âgés de plus de 560 millions d’années, et est reconnu comme étant une merveille géologique. On peut y apercevoir le paysage de la Trinité, dominé par des terrasses marines créées par des processus glaciaires, et considéré comme l’un des plus beaux paysages de l’île. Sa forme est définie par les failles et les plis de la roche, mais sa caractéristique la plus importante est Fort Point, un promontoire naturel traversant l’entrée du port, résistant à l’érosion grâce à composition en grès. Niveau biodiversité, le géoparc est caractérisé par une couverture forestière boréale typique de sapins, épinettes, bouleaux, peupliers et genévriers. On y trouve également des étangs et des tourbières, ainsi que des zones de hautes terres arides en altitude.

La nomination à l’UNESCO va permettre la sauvegarde des sites naturels et du patrimoine culturel du géoparc, notamment la cathédrale anglicane de Saint-Paul, une église à pans de bois construite entre 1892 et 1894 dans le style néogothique et l’église catholique romaine de la Très Sainte Trinité, datant de 1833. Le géoparc abrite également d’autres sites historiques, avec par une exemple une forge reconvertie en musée d’histoire vivante, et une résidence géorgienne reconstruite et utilisée comme musée et centre d’éducation.

En prenant en compte le développement durable, le géoparc a mis en place différents plans de géoconservation et d’éducation afin de sensibiliser ses visiteurs aux enjeux du parc. Par exemple, on peut citer le Code de Conduite du visiteur, présenté comme une étiquette sur les différents sentiers des randonneurs.

