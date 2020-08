Une grande manifestation virtuelle organisée par le Réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO

Le 16 Juillet 2020, le géoparc de M’goun, situé au Maroc et considéré comme le premier géoparc d’Afrique et de la région arabe, a pris part aux travaux d’une grande manifestation culturelle virtuelle organisée par le Réseau Mondial des Géoparcs de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). Cette manifestation a rassemblé plusieurs géoparcs mondiaux membres du réseau.

L’UNESCO définit les géoparcs de la manière suivante: “des espaces géographiques unifiés, où les sites et paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et de développement durable.” Ils peuvent par exemple abriter un héritage géologique d’importance internationale, et aider à prendre conscience de risques tels que les risques volcaniques, séismes et tsunamis. Le géoparc de M’goun est reparti sur 15 communes au Maroc et couvre une superficie d’environ 5700km². Il abrite des espèces en voie de disparition, telles que l’aigle royal, ainsi qu’une flore unique, avec par exemple le génevrier thurifère, arbre emblématique du lieu.

Le géoparc de M’goun a été choisi parmi un ensemble de plus de 100 géoparcs dans le monde afin de prendre part à cette manifestation. Durant cet événement virtuel, la chanson amazighe du groupe “Itran N Adrar” a été présentée sur le site web de l’UNESCO. De plus, le géoparc de M’goun a déposé sa candidature pour abriter la 10ème conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO en 2022. Cette conférence, organisée tous les deux ans, rassemble des spécialistes du tourisme, de la géologie et de l’éducation pour la collaboration et proposition de solutions contribuant au développement durable.

Outre cette manifestation, 16 nouveaux géoparcs ont été nominés et approuvés à Paris par l’UNESCO, il y a donc désormais 163 géoparcs dans le monde entier.

