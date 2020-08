Burkina Faso: Ouverture d'une cité écologique

Le 24 Juillet 2020 à Ouagadougou, PNBF, filiale du groupe PNGH a présenté sa première cité écologique, nommée “Cité Bioclimatique de Yagma”. Cette cité est située dans le neuvième arrondissement de la ville, et comptera à terme 158 logements de trois types de standards différents, soit 31 duplex et 127 villas de plein pied, le tout dans un cadre unique et respectueux de l’environnement et sur une étendue de 9,135 hectares.

D’après le PNBF, cette cité est à la fois écologique, intelligente et connectée. Elle est entièrement clôturée et entourée de murs de trois mètres de haut. Elle est également dotée de caméras de surveillance, afin d’assurer la sécurité de ses habitants. Cette citée serait également la première du Burkina Faso à bénéficier de l’installation de la fibre optique ainsi que d’une station d’épuration des eaux usées. Cette dernière a pour but de récupérer les eaux usées et de les traiter afin d’en sortir de l’eau claire, qui sera reutilisée pour arroser les differents espaces végétalisés par le biais d’un système d’épandage gravitaire goutte-à-goutte.

L’architecture du lieu a été pensée afin de promouvoir les interactions entre les différents habitants, et on peut y trouver une piscine semi-olympique, une aire de jeux pour enfants, un bâtiment communautaire comportant un espace café, un espace d’études, des vestiaires, des plateaux multisports et enfin 86 places de parkings pour les visiteurs. De plus, des bancs de repos sont disposés dans les espaces communs, amenagés avec des plantes vertes.

Cette cité tente de contribuer à l’objectif 6 des objectifs de développement durable: assainissement de l’eau ainsi que l’objectif 11: villes et communautés durables.

