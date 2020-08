Burkina Faso: gestion des forêts décentralisées

Le Programme d’investissement forestier (PIF) du ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du changement climatique du Burkina Faso a procédé à une remise de charrettes et de matériel informatique à la commune rurale d’Ipelcé, dans la province du Bazèga, dans le Centre-Sud du pays. La remise de ce matériel a eu lieu le 24 Juillet 2020 en présence du Ministre de l’Environnement et entre dans le cadre du projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés.

Le Projet de gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés (PGDFEB) va finir dans quelques mois et a permis a soutenir les producteurs de 32 communes grâce aux dons de plus de 500 charrettes au total. Ainsi, dix producteurs relais et cinq producteurs relais complémentaires de la commune rurale d’Ipelcé se sont vu recevoir 15 charrettes dans le cadre de ce projet. De plus, ces producteurs ont eu l’opportunité d’assister à une formation sur le processus de diffussion et de bonnes pratiques de production. Ce type de formation a débuté dans le pays en 2017. Les producteurs en sont satisfaient et sont désireux de recevoir plus de formations de ce type par le biais du Programme d’investissement forestier.

Le matériel reçu va servir notamment d’éviter la coupe abusive du bois et de mieux maîtriser le passage de l’eau dans les cultures. En complément, la commune d’Ipelcé a également reçu du matériel informatique, dont cinq ordinateurs portables, dix ordinateurs de bureau, dix imprimantes et quinze disques durs externes. Ce matériel a pu être acquis grâce à un partenariat entre la Direction Générale des impôts (DGI) et le PIF, ainsi que l’appui de la Banque Mondiale.

La commune rurale d’Ipelcé a été choisie par le PIF grâce à la mise en place de son programme de gestion durable des terres. On y trouve notamment trois pépinières multifonctionelles et la possibilité de pratiquer l’apiculture pour les jeunes.

Le Programme d’investissement forestier vise également à promouvoir les bonnes pratiques environnementales grâce à des formations en agriculture, élevage et agronomie.

[MOGED]