Etat des lieux des objectifs de développement durable en Afrique de l'Ouest

Quelles sont les priorités à propos du développement durable dans la région de l’Afrique de l’Ouest ? Quelles sont les priorités et les principaux thèmes du développement durable pour la région ?

Vers une stabilité économique :

Tout d’abord, d’une manière générale, la croissance en Afrique de l’Ouest de ces deux dernières décennies peut être attribuée grâce à la stabilité politique, une forte demande dans tout ce qui concerne l’export, comme le pétrole brut ou les cultures de cacao par exemple, une meilleure gestion macro-économique, un bon rétablissement des pays en situation de post-conflits et enfin la découverte de nouvelles richesses comme les mines.

Vers une stabilité sociale :

Grâce à la stabilité économique, la région profite également d’une stabilité sociale qui se caractérise par un important développement humain. Les domaines comme l’éducation, l’accès à l’eau potable et aux services d’autres infrastructures sont davantage possibles. Les pays de la région ont fourni de nombreux efforts dans la lutte contre la pauvreté et pour accroître la croissance économique. Ces efforts s’inscrivent notamment dans des stratégies à l’échelle nationale telles que Les Stratégies de Réduction de la Pauvreté (PRSs) ou à l’échelle internationale comme les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) jusqu’en 2015 remplacés par les Objectifs de Développement Durables (ODD.)

Cependant, afin de trouver une stabilité sociale et économique, l’Afrique de l’Ouest doit encore faire face à de nombreux problèmes.

Dans un premier temps, la région doit faire face au problème de la pauvreté. La pauvreté est le premier challenge que doit affronter l’Afrique de l’Ouest. Des tendances ont montré que ces deux dernières décennies, l’Afrique de l’Ouest a particulièrement été touché par la pauvreté. Certains pays de la région comptent parmi les plus pauvres du monde. Cependant, exception faite au Nigéria, la pauvreté est en train de décliner dans la plupart des pays touchés.

Dans un deuxième temps, la région est particulièrement confrontée à la problématique du chômage. Depuis ces deux dernières décennies, dans de nombreux pays de la sous-région, le taux de chômage a augmenté. On peut observer deux cas de figure : les pays comme le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ont réussi à maintenir des taux de chômage assez bas alors que les pays comme le Ghana et LE Mali quant à eux ont des taux de chômage relativement élevés. La population touchée par ce fort taux de chômage est particulièrement les jeunes, et plus spécifiquement les jeunes sortant de l’université. Les femmes sont aussi de manière disproportionnée davantage touchées.

La région doit faire face à plusieurs problématiques comme la mortalité infantile, la croissance de la population, les défis de l’urbanisation, l’absentéisme scolaire et enfin l’accès à de l’eau salubre.

