France: Création d'une émission par des adolescents avec pour thème l'alimentation durable et solidaire

A Cébazat, dans le département de Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, des adolescents ont eu l’idée de créer ensemble une émission en deux semaines, autour du thème de l’alimentation durable. L’équipe est composée d’une quinzaine de jeunes entre 12 et 18 ans, tous originaires de la région sauf trois d’entre-eux. Leur programme comporte des interviews, des chansons, des saynètes ainsi qu’un reportage.

Ce projet a une dimension pédagogique, car il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles recettes ainsi que la richesse de la culture culinaires grâce à leurs échanges avec leurs camarades ou professionnels du milieu. Il leur permet également de développer des qualités d’écoute et de communication et d’en apprendre un peu plus sur différentes initatives de développement durable dans le monde de la cuisine. De plus, les jeunes sont initiés aux métiers artistiques et collaborent avec un régisseur, une comédienne professionnelle et une coach vocale.

L’inclusion des jeunes dans des initiatives concernat le développement durable est très importante afin de les familiariser avec les enjeux de nos modes de consommation et de les sensibiliser aux différentes actions qu’ils peuvent entreprendre pour avoir un impact positif sur l’environnement. Le thème de la nourriture et de l’alimentation durable contribue à l’Objectif de de Développement Durable numéro 2: “faim zéro”, contre le gaspillage de nourriture et pour le soutien de l’agriculture locale.

L’émission, appelée “La solidarité dans nos assiettes”, est disponible depuis le 31 Juillet sur la chaîne Youtube de la ville de Cébazat, et il est déjà possible de regarder trois épisodes.

