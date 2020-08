Tchad : Un micro-barrage hydraulique à Massenya

« Les avantages du projet seront à terme la diversification agricole, à travers les cultures maraîchères et de contre-saison, l’amélioration des revenus des bénéficiaires et la réduction de l’érosion hydrique », affirme Ramada Abderahim Ndiaye, présidente de Tchad résilience.

Le cercle de réflexion et d'action Tchad Résilience et le groupe de recherche à la production agricole et d’appui Grapa ont donc décidé de porter un projet de barrage d’une production estimée à 20 000 m3, permettant d’irriguer une quinzaine d’hectares (qui seront portés progressivement à 120 hectares d'espaces agricoles).

La localité de Massenya , situé à 150 km à l’Est de N’Djamena, est peuplée de 14 000 habitants, dont 85% d’agriculteurs. Ces derniers souhaiteraient se tourner vers le maraichage plus fréquemment, mais l’absence de cours d’eau permanent et les impacts du changement climatique, dont la rareté de la pluie, ne permettent pas de développer cette activité correctement.

Ressources complémentaires