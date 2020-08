Nigéria: Transformation de manioc en électricité

Cette initiative rejoint les objectifs de développement durable numéro 7: Energies propres d’un coût abordable et 12: consommation et production responsables.

A la tête de la collaboration on trouve PyroGenesys, une entreprise basée à Birmingham, en Angleterre, et spécialisée dans la production d’éléctricité à base de déchets. Le consortium travaille également en partenariat avec la Fondation africaine pour la technologie agricole (AATF), Koolmill Systems, Mobinet, Babban Gona Farmer Services, et enfin des chercheurs de l’Université de Leicester en Angleterre.

Une collaboration entre plusieurs entreprises et organisations va permettre de valoriser le traitement des déchets dans lez zones rurales au Nigéria, et notamment les pelures de manioc, qui seront transformées en électricité.

