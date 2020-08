La France, 5ème pays à meilleure performance environnementale selon l'IPE

Malgré les politiques environnementales prises par certains pays depuis de longues dates et les engagements de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, l’IPE 2020 note cependant que “les progrès dans la lutte contre le changement climatique se sont arrêtés” au niveau mondial. Ainsi, les chercheurs montrent que pour atteindre les objectifs de diminution des émissions de CO2, des réductions d’émissions de carbone plus soutenues sont attendus pour faire face au réchauffement climatique. Selon les auteurs, aucun pays ne progresse assez rapidement dans la décabornisation de leur économie.

Selon les résultats du rapport 2020 de l'IPE, malgré plusieurs très bonnes performances en terme d’assainissement et de gestion des déchets ainsi que dans certains des critères de biodiversité, la France conserve plusieurs défaillances qui affectent sa performance en matière de protection de l'environnement. Le pays ne se classe ainsi que 76ème dans le domaine de la pêche avec un très faible score de 12,1. Pire encore, la France se classe 152ème sur l’indice de l’habitat de la biodiversité qui mesure la perte, dégradation et fragmentation de l’habitat avec un score de 43.8.

Publié tous les deux ans, la France a reçu une note globale de 80 sur 100 selon les chercheurs de l'IPE et perd trois places par rapport au classement de 2018 en ce hissant juste au dessus de l’Autriche. Avec un score de 82.5, le Danemark est arrivé à la tête du classement de cette année, suivi de prêt par le Luxembourg (82,3), la Suisse (81,5) et le Royaume-Uni (81,3).

Le classement 2020 de l’Indice de performance environnementale (IPE) place la France au cinquième rang des pays affichant les meilleures résultats en terme de performance environnementale. Publié par des chercheurs des universités de Yale et Colombia, l’IPE évalue et compare l’efficacité des politiques environnementales de 180 pays à travers le monde sur la base de 32 indicateurs.

