Un projet pour la lutte contre les déchets sauvages sur l'île de la Réunion

“Kolportaj”, c’est le nom du projet né de la coopération entre divers organismes envieux d’empêcher la prolifération de déchets sauvages sur l’île de la Réunion, située dans l’Océan Indien. Parmi ces organismes, on peut citer le Groupement régional des acteurs de l’éducation à l’environnement pour un développement durable de l’Ile de La Réunion (GRANDDIR), fondée en 2013 et l’ONG l’Homme et l’Environnement La Réunion.

Ce projet est divisé en plusieurs phases, financées par la DEAL. La première phase consiste à

associer des groupes intercommunaux et des relais locaux associatifs pour faire face aux problématiques concernant les déchets sauvages.

Cette initiative de co-construction et co-réalisation a été lancée cet été, et quatre premières actions concrètes de ramassage des déchets auvages ont déjà eu lieu. Leur objectif était de sensibiliser les participants et la population locale grâce à des exercices d’expression orale et le tri et la pesée des déchets, tout en échangeant sur les potentielles finalités artistiques de ces objets ramassés dans la nature. L’une des premières collectes de déchets a eu lieu dès le 26 Juin 2020 au Tampon, avec la participation de la ligue d’improvisation théatrâle de la Réunion. Durant cette collecte, divers mégots, canettes et gisements de pneus et polystyrène ont été ramassés dans la bonne humeur et avec une prise de parole des participants autour du thème de l’environnement durable. Le 4 Juillet, une action similaire a eu lieu cette fois sur la zone littorale, à St-Benoît, où 216 kilos de déchets sauvages ont été ramassés en un temps record de 3 heures.

A long-terme, cette initiative vise à co-construire une équipe de médiateurs socio-environnementaux qui pourrait intervenir au plus près des citoyens régulièrement. La deuxième phase du projet devrait être lancée en Septembre et Octobre 2020, en parralèle avec la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD).

[MOGED]