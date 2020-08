Education à l'environnement sur l'île de la Réunion

Guillaume Robert, membre de la Convention citoyenne pour le climat et président de l’association Roulé Mon Z’Avirons, a été invité le 5 Août 2020 sur la chaîne d’Antenne Réunion afin de discuter d’éducation à l’environnement sur le territoire. D’après lui, 146 mesures ont été prises pour amplifier la défense de l’environnement, favoriser les énergies propres, ainsi que limiter l’empreinte carbone des habitants. Parmi ces mesures, on peut également citer la proposition d’introduire un cours d’éducation à l’environnement dans les écoles de l’île.

D’après Guillaume Robert, sensibiliser les jeunes au développement durable et aux enjeux du changement climatique est une des mesures les plus importantes à adopter afin de former des populations plus responsables et conscientes de leurs actions sur l’environnement. Une telle matière devrait être introduite dans le système éducatif dès la maternelle jusqu’au lycée, et être présentée sous forme de module dans l’enseignement supérieur. L’éducation à l’environnement devrait également être intégrée aux cursus de formations professionalisantes, notamment pour les futurs maîtres d’école ou encore les élus afin de les guider de manière plus responsable dans leurs décisions publiques et dans l’élaboration des marchés publics. Ces mesures devraient également être introduites dans un cadre juridique. Guillaume Robert précise qu’un cadrage national plus important et libre pour les communautés locales est nécessaire.

L’éducation à l’environnement a déjà été rendue obligatoire dans d’autres pays, comme par exemple l’Italie, avec 33 heures par an consacrées au réchauffement climatique dans le cursus scolaire.

