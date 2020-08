Océan Indien: Sensibilisation à l'impact environnemental des masques à usage unique

Depuis le 20 Juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos de l’île de la Réunion. Suite à la prise de cette mesure gouvernementale, deux Réunionnaises ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation sur l’impact environnemental des masques à usage unique, notamment sur les océans et la faune marine.

Les deux femmes à l’origine de cette initiative se nomment Charlotte Boiron et Eva Langlois. La première est photographe sous-marine, et la seconde monitrice de plongée. Sensibilisées à la protection de l’environnement de part leur travail, elles ont compris l’urgence de sensibiliser le public à l’impact que les masques jetables peuvent avoir sur la faune et la flore. En effet, les masques à usage unique ne sont ni recyclables, ni biodégradables, et même lorsqu’ils sont jetés sur la voie publique, il est fort possible qu’ils atterrissent dans les océans. Là, ils se dégradent et se fragmentent en micro-plastiques, et peuvent mettre plusieurs centaines d’années à se décomposer.

Jeter ses masques sur la voie publique est maintenant passible de 135 euros, comme l’a confirmé le Ministère de L’Ecologie.

Afin de promouvoir des meilleurs pratiques environnementales, Charlotte et Eva ont lancé deux shootings photos, à l’issue desquels quatre photos ont été sélectionnées pour leur campagne de prévention. Sur ces photos, on peut lire des phrases accrocheuses, telles que “Protection ou pollution?” ou encore “Et si le virus c’était nous?”. On peut également y voir Eva plongeant dans l’océan et tentant d’attraper plusieurs de ces masques jetables qui flottent à la surface.

L’objectif de cette initiative n’est pas de toucher seulement les Réunionnais, mais le monde entier car les impacts environnementaux de cette pandémie nous concernent tous. Ainsi, il est conseillés de jeter les masques à usage unique dans les poubelles plutôt que par terre, et de privilégier les masques en tissus réutilisables.



