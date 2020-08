Performance environnementale : Les Seychelles en première place sur le continent africain selon l'IPE

Yale et Colombia vise à évaluer et comparer l’état de la soutenabilité environnementale dans le monde. L’IPE 2020 a classé les performances environnementales de 180 pays étudiés sur la base de 32 indicateurs reflétant l’action publique en faveur de la protection de l’environnement.

Publié tous les deux ans, les résultats de 2020 affichent de belles performances pour les pays francophones, notamment les Seychelles. Après avoir déjà fait d’importants progrès en 2018, grâce à une politique pro-active de réduction des émission de C02, les Seychelles affichent en 2020 les meilleures performances environnementales sur l’ensemble du continent africain. Avec une note globale de 58.2 sur 100 et 38ème à l’échelle mondiale, les Seychelles affichent de belles performances en matière de protection de l’environnement.

La lutte contre les émission de gaz à effet de serre s’est poursuivie dans le pays qui affiche la 3ème performance mondiale en la matière, derrière le Danemark et le Royaume-Uni. Selon le rapport de l’IPE 2020, les Seychelles ont également mis en place des politiques visant à atténuer l’exposition du pays aux risques associés au changement climatique, contribuant à améliorer son résultat.

Les données de l’IPE classe la Tunisie (46.7) et le Gabon (45.8) respectivement au 2ème et 3ème rang du continent africain mais ces pays affichent une position nettement moins importante sur le plan international en se positionnant chacun au 71ème et 76ème rang. Par ailleurs, le rapport note aussi que le Maroc a considérablement amélioré son score dans l’IPE 2020, grâce notamment à une meilleure protection de la biodiversité et des habitats.

Selon les résultats de l’IPE 2020, si le Danemark est arrivé à la tête du classement cette année avec un score de 82.5, le pays est suivi de prêt par le Luxembourg (82.3 et 2ème mondial) et par la Suisse (81.5 et 3ème mondiale), tandis que la France se hisse au 5ème rang des pays affichant les meilleurs performances environnementales avec une note de 80.

[MOGED]