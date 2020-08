Invention d'une éolienne autoroutière par des adolescents

Lauréats du concours “Science Factor”, quatre élèves du lycée de Chauny, dans l’Aisne, ont mis au point une éolienne spéciale pour les autoroutes, produisant de l’énergie grâce au vent émis par les voitures durant leur passage. Ces élèves, Clara, Mélissa, Manon et Remy, ont travaillé dur toute l’année afin de participer à ce concours d’innovations scientifiques réservé aux adolescents.

Le concours “Science Factor” vise à faire émerger des idées et projets d’innovation citoyens, en promouvant une participation égale de filles et de garçons et en prenant appui sur les réseaux sociaux. Des élèves de la sixième à la terminale peuvent s’inscrire en équipe de deux à quatre participants et présenter soit un projet scientifique innovant, soit une ivention ayant un impact durable sur le plan sociétal, économique ou environnemental. Cinq types de prix y sont attribués, dont le prix Engie Energie, qui récompense l’équipe ayant présenté la solution numérique dont l’utilité civile est la plus démontrée et significative. Cette solution peut prendre la forme de matériel, logiciel ou applications. C’est ce prix qui a été remporté lors de l’édition de 2019 par les quatre jeunes créateurs de l’éolienne autoroutière; l’édition de 2020 a été reportée à Septembre 2020.

L’éolienne s’installe sur la barrière de sécurité des autoroutes et récupère ainsi le flux d’air généré par les voitures et camions qui passent. L’éolienne peut générer quelques volts, et son rendement peut être augmenté si plusieurs d’entre-elles sont installées à intervalles réguliers.

Les lauréats du prix peuvent bénéficier de l’accompagnemenent d’une entreprise ou d’un ingénieur pour implementer leur projet.L’initiative de ces adolescents contribue à l’objectif de développement durable des Nations Unies numéro 7: Energie propre et d’un coût abordable.

