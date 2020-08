Mali: restauration du site de Bandiagara

L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a annoncé la restauration prochaine du site de Bandiagara, situé au “pays des Dogons” au Mali. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1989, la “Falaise de Bandiagara” abrite 289 villages répartis sur 400 000 hectares et est réputée pour ses paysages exceptionnels, intégrant des sites archéologiques et une architecture unique. C’est également un site culturel, où les communautés locales performent encore des rites sacrés et vivent en relation étroite avec l’environnement.

En Juillet 2019, une mission de terrain avait permis de constater de multiples destructions sur le site, qui mettaient en péril les animaux s’y trouvant et leurs moyens de subsistance. De nombreux objets à forte valeur culturelle avaient été retrouvés endommagés, détruits ou vandalisés. La surexploitation du site par des événements destinés aux touristses et des violences intercommunautaires l’avaient également endommagé. Suite à ce triste constat, un plan d’action de 2,2 millions de dollars avait été présenté à l’UNESCO et au ministère de la Culture du Mali ainsi qu’aux populations de site fin Août 2019. Ce plan avait pour objectif de favoriser un retour à la normale et la préservation du site.

Le nouveau projet de restauration de Bandiagara est établi sur une durée de trois ans et prend en compte des mesures de soutien pour les acteurs locaux du développement, incluant une aide alimentaire et l’approvisionnement en eau potable dans les villages détruits ou endommagés lors des violences.

Le site de Bandiagara est également pris en compte dans deux projets de l’UNESCO: le programme du patrimoine mondial pour l’architecture de terre (WHEAP) ainsi que le programme Fleuves et Patrimoines: Valorisation du patrimoine et appui à la gestion du territoire et des ressources en eau au Mali.

