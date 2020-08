CEE, amiante, copropriété... : ce qui a changé au 1er juillet 2020

Depuis le 1er juillet 2020, les exploitants d’installations éoliennes sont obligés de déclarer les aérogénérateurs aux étapes clés du cycle de vie des éoliennes . De plus, l’encadrement des opérations de maintenance et de suivi des installations pour l’évaluation des impacts sur la biodiversité est renforcé. Désormais, il est également impératif de démanteler la totalité des fondations sauf en cas de bilan environnemental défavorable. Concernant les aérogénérateurs, de nouveaux objectifs de recyclabilité ou de réutilisation ont été fixés.

