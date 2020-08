PROGRAMME DE DEPOLUTION DU LAC DE BIZERTE

C’est Premier projet d’investissement labellisé dans le cadre de l’initiative Euro-Méditerranéenne Horizon 2020.

Ce programme constitue un véritable faisceau d’actions intégrées, liées par le même objectif commun de dépolluer le bassin versant du lac de Bizerte et améliorer la qualité des eaux du lac et l’état de ses écosystèmes. La conception du programme a été réalisée dans le cadre d’une approche participative menée par le Ministère chargé de l’Environnement et avec l'appui de la Banque Européeenne d'Investissement qui a fait intervenir les différentes composantes de la société civile, les acteurs économiques de la région, ainsi que les autorités régionales et centrales.

Source de l'information : Ministère de l'environnement de la République Tunisienne