L'énergie solaire pour accompagner les ménages ruraux dans leur quotidien à Vanuatu

Seulement 51% de la population rurale de Vanuatu a accès à l’électricité contre 65% de la population moyenne du pays selon la Banque mondiale. D’importants progrès restent ainsi à faire pour couvrir l’ensemble du pays au réseau électrique.

Le gouvernement de Vanuatu souhaite pouvoir fournir un accès universel à l’électricité et aux communications d’ici à 2030 à base d’énergies propres. Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) s’est allié à Village Infrastructure Angels (VIA) qui soutient le plan gouvernemental d’accès à l’énergie en octroyant 500 000 euros de financement à l’organisation afin de développer des infrastructures électriques dans les villages ruraux du pays.

Le projet permet l’accès à l’électricité d’origine solaire aux ménages ruraux de Vanuatu en répondant aux besoins des foyers en matière d’éclairage et d’agriculture. Le projet finance notamment la création de moulins à grains solaires pour produire de la farine de maïs et de manioc.

Le projet devrait permettre de réduire la pauvreté rurale et améliorer les revenus en offrant de meilleurs perspectives économiques aux habitants de ces villages et de faire une économie de 750 tonnes de rejet de CO2 par an. 130 équipements solaires devraient ainsi à terme être délivrés aux villages concernés pour renforcer l’industrie locale et les besoins quotidiens d’accès à l’électricité.

