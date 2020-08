Madagascar : développer une agriculture durable pour soutenir les besoins du pays

Les pratiques agroécologiques devraient ainsi permettre d’améliorer la productivité des sols, soutenir les revenus des paysans et apporter une meilleure résistance des territoires au changement climatique. Un programme de reboisement est également mis en place dans ces paysages pour lutter contre la dégradation des sols et l’érosion.

L’objectif global du projet est d’augmenter la productivité agricole au travers une gestion durable des ressources naturelles de l’île dans les régions de Sava, Analanjirofo, Sofia et Boeny. Le projet appuie techniquement les agriculteurs avec des pratiques agricoles durables, met en place un meilleur accès aux services d’irrigation et renforce la gestion intégrée des ressources naturelles aux systèmes d’exploitation.

Madagascar est un pays rural dans lequel 80% de la population vivent de l’agriculture. Pour autant, la productivité agricole reste faible et ne parvient pas à satisfaire l’ensemble des besoins du pays. L’île est loin d’être autosuffisante et doit importer jusqu’à 15% de ses besoins en riz, farine ou sucre. Le potentiel agricole est cependant fort, mais les rendements souffrent de la détérioration des sols causée par la déforestation et d’un manque de financement pour investir dans de nouveaux équipements.

