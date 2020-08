Les pesticides tueurs d'abeilles réintroduits en France en 2021

A noter, au moment de l’interdiction des néonicotinoïdes en 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), avait signalé que des alternatives aux néonicotinoïdes existent et qu’il s’agissait surtout « d’accélérer la mise à disposition opérationnelle des solutions non-chimiques ».

Pour sa défense, le gouvernement français a justifié sa décision en rappelant l’importance de la filière de la betterave en France. Celle-ci emploie 45 000 personnes et fait de la France le deuxième producteur mondial de sucre de betterave, juste derrière la Russie. De plus, l’autorisation est limitée aux betteraves et limitée dans le temps pour l’instant. Enfin, aucun autre produit ne permettrait de protéger ces légumes contre la jaunisse.

Malgré une connaissance de longue date des effets néfastes de ce produit, il avait fallu 20 années de dur combat pour que ces pesticides soient interdits en 2016. Or, alors que l’environnement n’a pas encore purgé les restes toxiques de ces produits, et sans aucune concertation, les voilà de retour.