Transition énergétique et installations photovoltaïques en Guyane

Porté par la société Eneko basée en Martinique, la construction, installation et exploitation de l’énergie solaire par le photovoltaïque, va également contribuer au dynamisme de l’économie locale. Le projet de l’AFD comprend effectivement la construction de structures photovoltaïques en Martinique et Guadeloupe, en plus de la Guyane.

Pour accompagner la transition énergétique du territoire, l’AFD soutient un programme d’installation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs sites à travers la Guyane. Le territoire dispose d’un niveau d’ensoleillement important ce qui le place dans une position privilégiée pour le développement du photovoltaïque. Lancé en janvier 2020, le programme va financer la construction de panneaux photovoltaïque sur toiture et l’énergie produite sera injectée au réseau public d’électricité et rachetée par EDF.

La Guyane dépend à plus de 80% des énergies fossiles pour sa consommation énergétique et doit importer d’importantes quantités de pétrole chaque année pour répondre à ses besoins. Le territoire possède cependant un fort potentiel de développement des énergies renouvelables selon l’ADEME, notamment photovoltaïque. Le développement du photovoltaïque dans le mix énergétique total de la Guyane permet d’approcher l’objectif de 100% d’autonomie énergétique sur l’électricité d’ici à 2030.