Gestion durable des ressources et émancipation des femmes : le projet COFIFAM

La Guinée est marquée par une déforestation importante et rapide qui accélère l’érosion et la dégradation des sols et fragilise les écosystèmes locaux. Conséquence du déboisement, le pays est de plus en plus exposé au changement climatique.

Pour lutter contre la déforestation et participer à la gestion durables des ressources forestières, le projet COFIFAM participe à une meilleure résilience au changement climatique et promeut l’émancipation des femmes en Guinée en développant des cuiseurs à bois économe. Initié en 2009, le projet à récemment acquis une nouvelle dynamique avec la production et commercialisation de 17 000 cuiseurs à haut rendement énergétique pour usage domestique et professionnel, permettant de diminuer la demande totale en bois du pays. Ces outils de cuissons permettent en effet. de réduire de 60% la consommation de bois.

Le développement d’une filière majoritairement gérée par des femmes va permettre de diminuer la pression sur les ressources en bois, mais aussi d'améliorer le budget et la qualité de vie des familles, en supprimant la corvée du bois. Le bois peut en effet représenter un lourd budget financier pour les ménages, notamment urbain, du fait de prix élevés alimentés par une forte demande.

La création d’une marque gérée par une structure où les femmes sont décisionnaires renforce la position sociale et la place de la femme dans la société, et dans l’entrepreneuriat en particulier.

Le projet est réalisé par Guinée 44, association présente en Guinée depuis 20 ans accompagnants de projets d’amélioration du cadre de vie des populations, et financé par l’AFD à hauteur de 500 000 euros.

La consolidation de la filière de foyers de cuisine amélioré espère faire reconnaitre la marque pour ses qualités énergétiques, environnementales et économiques, assurer un réseau de opérationnel pour la promotion et commercialisation des outils et soutenir le rôle de la femme localement.

