La BEI et Afreximbank affectent 300 millions d'EUR pour soutenir la réponse au COVID-19 en Afrique

Communiqué de presse du 05 août 2020 de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), le bras financier de l’Union européenne, et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la principale institution financière multilatérale africaine pour le financement des échanges commerciaux, affecteront 300 millions d’EUR de financements pour favoriser la résilience et le redressement des pays africains face à la pandémie de COVID-19. Grâce à ces ressources, les entreprises de tout le continent disposeront des fonds de roulement nécessaires pour préserver l’emploi et maintenir les importations vitales. Au moins un quart des fonds sera également réservé à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, contribuant ainsi à ce que l’Afrique tire le meilleur parti des possibilités d’une reprise verte.

Ce dispositif de soutien constitue la première réponse COVID-19 accélérée destinée à l’ensemble de la région subsaharienne dans le cadre de l’initiative Team Europe (équipe d’Europe) de la BEI – une enveloppe de 6,7 milliards d’EUR ayant vocation à aider les pays les plus vulnérables et les plus exposés à faire face à la crise sanitaire immédiate, à atténuer les incidences sociales et économiques et à renforcer la résilience pour l’avenir.

L’appui à l’Afrique subsaharienne fourni par Afreximbank présente deux volets. Le dispositif redéploie 200 millions d’EUR de fonds précédemment alloués aux investissements liés au commerce, en les orientant spécifiquement vers les secteurs les plus touchés par la pandémie. Reconnaissant le besoin urgent d’agir, Afreximbank et la BEI injectent également 100 millions d’EUR supplémentaires dans le dispositif. Cette combinaison de fonds existants et nouveaux, en plus de l’implantation d’Afreximbank sur le terrain, signifie que le soutien pourra être activé immédiatement – un degré de souplesse qui n’aurait pas été possible dans le cadre d’un nouvel accord. En outre, grâce à la connaissance approfondie des marchés africains dont dispose Afreximbank et à sa large présence sur ceux-ci, les fonds pourront atteindre les entreprises et les populations de toutes les régions du continent.

(...)

Lire le communiqué en totalité

Crédit photo : Pixabay