L initiative verte pour combattre l'avancée du désert au Sahel

Le Sahel figure parmi les régions du monde les plus touchées par les problèmes environnementaux. Aujourd’hui, les changements climatiques, les menaces liées à l’insécurité, et l’accroissement rapide de la population, accentuent la fragilité historique de cette région. Dans cette zone, qui borde le Sahara sur 5 500 km, les températures grimpent déjà depuis l’aube des années 2000. Les températures elevées affectent les campagnes agricoles et retardent la plantation. Les jours pluvieux diminuent chaque l’année et les précipitations torrentielles provoquent des inondations souvent mortelles. Une calamité pour les communautés sahéliennes, dont 70 % vivent de l ’agriculture et de l’élevage.

Face à cette urgence de déséquilibre, l’ONG SOS SAHEL vise à restaurer plus de 360 000 hectares de terres agricoles et forêts et 10 000 hectares de terres irriguées en dix ans, et de créer 100 000 emplois dans 1 700 villages dans six pays (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad). L’objectif est d’améliorer les efforts dans toute la région du Sahel afin de renforcer le développement économique et social, de restaurer l’environnement, en particulier les terres agricoles dégradées, tout en renforcant l’engagement des populations locales à partir d´un écosystème agroforestier.

Cette stratégie permettra de développer les moyens de subsistance adaptés au changement climatique et de créer de nouvelles opportunités économiques dans l’ensemble du Sahel.

Pour reverdir le SAHEL, les initiatives se multiplient et sont développées pour prévenir la stérilité des terres brûlées par les effets du réchauffement climatique. La participation directe et durable des communautés dans les prises de décisions est importante concernant les besoins locaux et l’organisation des actions à mettre en place. Cette condition est essentielle pour que les projets recueillent l’adhésion des populations locales et puissent se poursuivre sur le long terme.

[MOGED]