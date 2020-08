Sauver les antilopes Bongo du Kenya

Les antilopes Bongo des montagnes sont de plus en plus rares dans leur environnement naturel d'origine au Kenya. Avec moins de 100 espèces dans la nature, le Bongo des montagnes a été classé par l’Union Internationale pour la Conservation de la nature dans la catégorie des « espèces en danger critique d’extinction ».

Un programme national de redressement et d’action du ministère du Tourisme et de la Faune du Kenya vise à sauver la population des antilopes de montagne dénommées Bongo, une espèce gravement menacée. Ce programme vise à relever les nombreux défis auxquels sont confrontés le Bongo des montagnes et à inverser le déclin de cette population.

Executé par le Kenya Wildlife Service (KWS), en partenariat avec des sociétés de conservation. Le KWS et ses partenaires vont collaborer avec les communautés forestières pour lutter contre les activités illégales et améliorer les pratiques durables pour faire renaître les antilopes.

Pour soutenir la survie du Bongo des montagnes, des efforts locaux et internationaux sont en cours pour déterminer l’emplacement et le nombre des populations sauvages et pour sécuriser et protéger leurs habitats, avec des programmes de reproduction en captivité pour accroître les populations sauvages.

Les principales interventions portent sur la sécurité, les activités humaines, la prévention des maladies, l’interaction entre espèces, le renforcement des programmes de sélection et l’harmonisation des politiques. Selon Najib Balala, Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme et de la Faune, Le Bongo fait partie de la culture, du patrimoine et de l'identité du Kenya: il est de notre responsabilité collective de le proteger.

