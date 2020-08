Protection et restauration des écosystèmes de la Réserve de biosphère de La Selle (Haïti) pour un développement socio-économique durable

La réserve de biosphère est située dans le Massif de la Selle, contenant le plus haut sommet d'Haïti 'Pic la Selle' et la deuxième région la plus riche en biodiversité du pays après le Massif de la Hotte. La zone compte un grand nombre d'écosystèmes différents, 22 espèces d'amphibiens et 41 espèces de reptiles, dont deux sont endémiques du Massif de la Selle. Elle constitue l'une des 23 réserves ajoutés au réseau mondial des réserves de biosphère.

Le projet "Appui à la restauration des écosystèmes forestiers pour promouvoir le développement socio-économique durable dans la Réserve de biosphère de La Selle (Haïti)", financé par l'AECID et l'Organisme Autonome Espagnol pour les Parcs Nationaux (OAPN) a été lancé. La coordination du projet est partagée entre la Commission nationale haïtienne pour la coopération avec l'UNESCO et le Comité national du Programme Homme et la Biosphère, dirigé par le Ministère de l'Environnement d'Haïti.

Ce projet met l'accent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités locales pour le reboisement et la gestion durable des habitants forestiers et des systèmes agroforestiers installés. L'objectif de l'intervention est de contribuer au développement humain et économique durable dans la Réserve de biosphère de La Selle, la récupération des ressources forestières, les services écosystémiques et la promotion d'actions de développement durable.

L´opération de ce projet se réalise par les communautés elles-mêmes. Elles plantent les arbres dans trois zones prioritaires de la réserve de biosphère. La mise em oeuvre de ce projet comprend plusieurs activités dont :

l´ identification de partenaires locaux

les études sur l'état de conservation des forêts et des espèces

l éducation et sensibilisation

choix participatif des types d’arbres à utiliser dans le reboisement

création et entretien de pépinières communautaires

distribution et mise en terre de plantules

Le projet a déjà constitué une réserve de 290 000 plantules dans quatre sites.

[MOGED]