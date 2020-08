Vers une ville durable et résiliente à Jéremie en Haïti

Le programme Urbayiti met en œuvre le projet Vil Nou Pi Bèl (VNPB), un projet de résilience des populations urbaines de Jérémie, cofinancé par l’UE et l’AFD. Ce projet vise à augmenter la résilience de la ville de Jérémie face aux catastrophes naturelles et renforcer la capacité socio-économique à travers une réhabilitation durable de l’habitat et un accès aux services de base.

Ce projet permettra de renforcer les capacités de la ville de Jérémie à se préparer et se remettre des catastrophes naturelles, par la mise en place de services de base accessibles à tous. Jérémie est une ville extrêmement vulnérable aux risques naturels et souffre d’un manque de planification. La gestion territoriale de la ville n´est pas adaptée pour répondre à la pression démographique actuelle, ce qui en résulte une exposition aux catastrophes naturelles pour les habitants.

Quels seront les impacts de ce projet sur la vie des habitants de Jérémie ?

Dans le but de rémedier cette situation chaotique, les interventions durables sur la structure urbaine entendent améliorer l’accessibilité et la sécurité des espaces publics et valoriser le littoral et le patrimoine historique. Plus de 10 000 personnes bénéficieront des projets d’aménagement, des systèmes d’éclairage solaire ou de la création d’activités génératrices de revenues.

Avec ce projet, Urbayiti espère renforcer la gouvernance locale et l´économie de de la ville de Jérémie. Les politiques publiques et les investissements efficients sont nécessaires afin de construire des villes durables. L´inclusion des infrastructures résilientes et l'accès aux services sont importantes pour bâtir des villes durables en Haïti.

