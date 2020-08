En Haïti, à la rescousse de la source Derejis

En août 2020, malgré les retards et difficultés liés à la pandémie mondiale de Covid-19, les premières étapes du projet ont été franchies, à savoir la sensibilisation des communautés, la réalisation de la base de l’ouvrage, la vérification de la qualité de certains matériaux (sable) , la mise à disposition de 12 tonnes de ciment, une tonne de fer et plus de 3000 plantules. Les travaux ont débuté.

Par ailleurs, environ 700 élèves et professeurs doivent être sensibilisés sur cette période et deux espaces verts créés dans les écoles concernées de la zone.

Ressources complémentaires