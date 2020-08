Transition numérique et smart City dans 12 villes africaines

L’un des principaux défis des grandes villes africaines en développement est la transition numérique pour créer des villes plus connectées. C’est l’objectif de l’African Smart Town Network (ASToN), un réseau de 12 villes du continent qui développe les outils du numérique pour créer des villes durables et inclusives. Le programme est financé par l’Agence française de développement (AFD) et est géré par l’Agence national française de rénovation urbaine (ANRU).

L’urbanisation exponentielle du continent africain conduit à un plus fort usage du numérique à travers le continent. L’adoption du numérique est en effet en forte progression dans l’ensemble des pays africains et relève surtout d’une population jeune et urbaine de plus en plus connectée. La transition numérique en cours, en plus d’ouvrir d’avantage les villes du continent au monde et de soutenir la croissance économique locale, peut également être un facteur d’accélération pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

ASToN fédère ainsi 12 villes africaines qui souhaitent utiliser les outils du numérique pour relever les défis locaux et mondiaux. En créant une alliance et une collaboration entre les villes participantes, l’objectif est qu’elles puissent devenir des futurs acteurs du numérique. De Bamako à Kigali, en passant par Alger, Niamey ou Lagos, ce sont des grandes villes en pleine croissance démographique et économique qui participent à un échange d’expériences et de solutions pour identifier les meilleures pratiques pour les plans d’action locaux.

L’ANRU, inspirée par le programme européen URBACT de coopération entre villes européennes, est chargé du pilotage du projet et coordonne les activités avec les villes partenaires et les différents experts qui apportent leur assistance technique.

Ce programme permettra aux villes de renforcer leurs compétences dans le domaine du développement urbain intégré et durable et de renforcer les capacités des acteurs locaux pour la mise en place des plans d’action locaux.

