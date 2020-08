Adopter un corail pour mieux sauver les récifs

L’association Moorea Coral Gardeners, née sur l’île sœur de Tahiti, Moorea, propose d’adopter un corail afin de contribuer à la création d’un nouveau récif corallien.

Les massifs coralliens sont essentiels pour l’écosystème marin. S’ils occupent moins de 0,1% de la surface terrestre, ils offrent cependant un habitat à près de 25% des espèces marines connues, et abritent 4000 espèces de poissons. Ce sont également les poumons de l’océan, puisqu’ils absorbent le CO2 et le transforment en oxygène. Les récifs coralliens protègent également les côtes contre les grandes vagues, les tempêtes et l'érosion. Or 20% des récifs coralliens dans le monde sont morts, 30% sont d’ores et déjà condamnés et si l’on suit la tendance actuelle, tous les récifs pourraient être détruits d’ici 2050.

Les « Coral Gardeners » souhaitent sauver les récifs grâce au bouturage de corail. Il s’agit de prélever un fragment de corail sur un massif et de le transplanter sur les zones du lagon qui sont dégradées. Il est ainsi possible de créer un nouveau récif en bon état car en se développant, la bouture redonne un nouvel organisme identique à celui dont provient le fragment. En repoussant, ces nouveaux fragments de coraux redeviennent des habitats récifaux, permettant alors à d'autres formes de vie de revenir et de renforcer le récif contre les dommages futurs. Le nouveau massif devient un habitat pour les espèces marines et la vie aquatique reprend alors son cours.

Sur le site internet de l’association, il est donc possible d’adopter un corail et de lui donner un nom, afin de créer un nouveau massif. L’objectif : planter 100 coraux, de quoi donner vie à un petit récif corallien.

Les membres de ce projet, de jeunes locaux de Moorea s’étant rendu compte de la dégradation des récifs coralliens, mènent en parallèle des opérations de sensibilisation. Au travers de conférences et d’interactions avec le grand public et dans les écoles, l’objectif est de faire prendre conscience aux adultes et aux enfants de l’importance cruciale des récifs coralliens pour notre environnement.

