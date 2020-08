Le " jour du dépassement " a reculé cette année pour la première fois depuis 50 ans

De plus, de nombreux observateurs ont également souligné que le Covid n’avait pas eu que des impacts positifs pour l’environnement. Cette année, la consommation mondiale de nourriture a fortement diminué, toutefois en parralèle, la production mondiale de nourriture est restée inchangée. En conséquence, le gaspillage n’a jamais été aussi important et la gestion de celui-ci devient une question pressante.

Contre-intuitivement, le recul du jour du dépassement cette année n’est pas exactement une bonne nouvelle. Comme le rappel un communiqué des Nation Unies, ce recul n’est dû principalement qu’à un phénomène épisodique : le coronavirus. Le recul du jour du dépassement devrait être le fruit d’un changement planifié et structurel de nos modes de consommations. De la même manière avec laquelle ce jour intervient de plus en plus tôt dans l’année depuis 50 ans, les efforts à l’avenir doivent permettre de le faire s'éloigner progressivement.

