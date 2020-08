Des briques capables de stocker l'électricité

De plus, ces supercondensateurs ne stockent pas l’électricité sous forme chimique comme les batteries. Ainsi, par rapport à ces dernières, la dégradation des supercondensateurs au fil du temps est moindre. Ils sont également moins consommateurs de métaux ! Enfin, ces supercondensateurs se chargent très vite, même si leur capacité de stockage reste limitée et qu’ils se déchargent plutôt rapidement.

L’avantage de ces briques est leur durée de vie, puisqu’elles sont capables d’encaisser plus de 10 000 cycles de charge/décharge, et le procédé fonctionne aussi bien à partir de briques neuves que de briques recyclées.