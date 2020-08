Akon, Sénégal et ville du futur

Le projet a vu le jour en 2018 lorsque le président du Sénégal Macky Sall a offert au chanteur sénégalo-américain 2000 hectares non loin de l’aéroport de Dakar. En janvier 2020 dernier, Akon annonçait qu’il avait obtenu l’accord du gouvernement sénégalais pour construire une ville. A l’époque le projet pouvait faire rire. La ville doit s’appeler Akon City, le projet fait référence au Wakanda (pays fictif issu de l’univers de Marvel) et la cryptomonnaie qui doit être utilisée se nomme le « Akoin ». Pourtant, en juin dernier, le projet a continué de l’avant, annonçant la signature d’un accord avec un grand constructeur américain pour un prix total de 6 milliards de dollars, ainsi que la levée de 4 milliards de dollars additionnels. La ville devrait être achevée en 2030 et ferait un peu moins d’un quart de la taille de Dakar.

Principalement connu pour des tubes comme Lonely ou Smack That, le chanteur Akon fait désormais résonner son nom dans le monde en raison d’un projet fou : celui de construire une ville futuriste, écotouriste et basée sur une cryptomonnaie semblable à Bitcoin.