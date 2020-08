L’association « Un Toit Pour Les Abeilles » fédère un réseau de près d’une centaine d’apiculteurs engagés pour la sauvegarde de l’abeille et pour une apiculture artisanale et locale.

L’association propose un système de parrainage de ruche, en offrant la possibilité à des entreprises et à des particuliers de parrainer des abeilles et d’assurer ainsi le développement de nouvelles ruches.

Les entreprises ont la possibilité de simplement apposer leur logo sur les ruches ou bien de fédérer davantage leurs équipes autour du projet, en finançant l’installation d’une ruche chez un apiculteur ou au sein même de l’entreprise.

Les particuliers peuvent recevoir des photos de leur abeilles ou aller leur rendre visite, discuter avec l’apiculteur et obtenir chaque année six pots du miel de leur "filleule". Grâce à ce projet, 500 millions d’abeilles ont été parrainées, 10 000 ruches ont essaimé dans toute la France, grâce à 2500 entreprises et 66 000 particuliers.

L’association s’intéresse particulièrement aux espèces d’abeilles menacées. C’est notamment le cas de l’abeille noire, autrefois dominante en Europe. En France, on en compte aujourd’hui plus que 10% à peine. Un Toit Pour Les Abeilles propose en option de parrainer une abeille noire ou une ruche avec des abeilles de cette espèce. L’association cherche également à assurer la survie des abeilles solitaires, les Mégachiles, qui ne produisent pas de miel et élèvent seules leur progéniture.

Un Toit Pour Les Abeilles entend protéger la biodiversité au travers d’initiatives variées, comme le financement de mètres carrés de fleurs. Les plantes donnent des fleurs permettant aux abeilles de se nourrir sainement, sans pesticide, et d’enrichir la terre en fixant l’azote de l’atmosphère.

Par ailleurs, le mode de fonctionnement de l’association se veut égalitaire. Le fondateur de l’association, Régis Lippinois, fait en sorte que les femmes occupent les postes-clés, et que chaque nouveau poste créé soit accessible à chaque salarié.

[MOGED]