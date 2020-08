Océans sans filets en plastique

Le plastique à usage unique contribue chaque année à une grande partie des déchets non biodégradables. Les fibres plastiques synthétiques utilisées dans les engins de pêche accumulent jusqu'à 46% des déchets plastiques. Lorsqu'ils sont abandonnés, les méga-plastiques tels que la pêche font partie d'une somme totale et menacent les animaux marins, ce qui peut grandement affecter la santé de la population humaine. Selon le Guardian, "environ 300 tortues de mer ont été retrouvées mortes à la suite d'un enchevêtrement dans des bateaux fantômes". Des tonnes de filets de pêche perdus ont été retirées des océans.

L'impact sur les moyens d'existence locaux comprend les effets sur les fruits de mer. Par exemple, la mer Baltique a perdu environ 20 000 dollars de fruits de mer, ce qui a affecté l'industrie des fruits de mer et les pêcheurs. . Selon l'Environmental Justice Foundation, on estime qu'au moins 640 000 tonnes d'engins sont laissées dans les mers chaque année et sont impliquées dans l'enchevêtrement et l'étranglement de baleines, dauphins, oiseaux de mer et autres. animaux aquatiques. Il y a une grande lacune dans l'industrie de la pêche et les organisations environnementales qui doivent être comblées parce qu'on leur accorde moins d'importance malgré l'impact négatif que cela crée.

Le projet de la Fondation pour la justice environnementale (EJF) en Thaïlande est un projet communautaire qui nettoie les océans. Il vise à se débarrasser des déchets mortels. À partir des filets gaspillés, les communautés fabriquent des biens tels que des équipements de cuisine et de sport. Cela aidera à protéger la faune océanique et à soutenir les moyens de subsistance locaux. Le projet EJF vise également à collecter des fonds pour le village grâce à des filets recyclés. Cela les aide à s'adapter au changement climatique et donne aux individus la possibilité de présenter des filets pour le recyclage et de créer plus d'emplois sur le marché.

[MOGED]