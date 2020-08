Consommez local, social et convivial à l'Île aux fruits d'Amiens

L’Île aux fruits est une ferme urbaine, née de l’ambition d’amiénois d’horizons très différents de construire un monde plus respectueux de l’environnement. Passionnés de permaculture pour certains, adeptes du houblon pour d’autres, tous les membres de l’association partagent la même envie : développer un mode de consommation à la fois local, social et convivial au sein de leur ville. Située à Amiens sur le fleuve de la Somme, l’Île Saint-Aragone accueille ce projet de ferme maraîchère bio.

Des fruits et légumes sont cultivés en respectant les principes de la permaculture. En se fondant sur l’observation des écosystèmes naturels et des interactions de ses composants, la permaculture cherche à y intégrer les activités humaines de manière respectueuse. Ce concept repose sur trois piliers : prendre soin de la terre, prendre soin des personnes et partager de manière équitable. Sur l’île, le sol est fertile, le maraîchage très peu mécanisé et le travail du sol n’est pas trop intensif afin de ne pas épuiser la terre.

Tous les jeudis, l’association met en valeur ses produits à l’occasion d’un marché sur lequel se retrouvent les légumes produits sur l’île mais également des produits de producteurs locaux ou des créations d’artisans du coin.

Des concerts de musiciens autochtones sont également organisés, et des coins bistro/resto ainsi que des food-truck contribuent à la convivialité de ce lieu.

L’association distribue chaque semaine 500 à 600 paniers de légumes et son succès ne faiblit pas, en particulier depuis le confinement. Le modèle économique de la micro-ferme urbaine semble viable, puisqu’elle réalise un chiffre d’affaires de 500 000 euros par an, forte de son réseau de 4500 adhérents.

L’Île aux fruits, c’est également une ferme pédagogique qui entend transmettre les valeurs de l’éco-responsabilité. Pour ce faire, l’association organise des ateliers d’explication concernant la permaculture, les hortillonnages, ou l’économie circulaire, ainsi que des ateliers plus pratiques : dégustation de produits locaux, cours de cuisine, jardinage ou encore exercices de bien-être.

