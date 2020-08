Viv(r)e la friche ! Enquête photographique sur une expérience d'écologie sociale en banlieue parisienne

Ce livre raconte l’aventure d’activistes écologistes installés dans une friche industrielle en banlieue parisienne, dans un lieu d’expérimentation écologique et sociale appelé “Laboratoire Écologique Zéro Déchet” (LEØ). Il repose sur un long travail d’enquête, d’entretiens et de photographie (voir de exemples ici ou ici), mené auprès des publics et des animateurs de ce lieu hors norme.

Habiter dans les ruines du capitalisme industriel, y vivre et y développer l’écologie par des formes d’éducation populaire centrées sur l’action plus que sur le discours, aller d’expulsion en expulsion dans un habitat temporaire tout en tissant des liens étroits avec les habitants de quartiers populaires : des collectifs s’organisent au cœur des contradictions contemporaines en pratiquant une écologie sociale et solidaire. Des friches urbaines squattées fournissent des lieux de vie et d’action à des activistes qui refusent l’état du monde et l’inaction politique.

Le livre présente de nombreux extraits d’entretiens menés avec les animateurs et les publics du squat, ainsi qu’avec des activistes d’Extinction Rebellion. Il propose aussi des analyses de l’auteur, et deux post faces : l’une de Joëlle Le Marec (professeur, Sorbonne université), l’autre d’Amélie Monnereau (fondatrice et animatrice du Laboratoire Écologique Zéro déchet).

Après le rapide succès du premier tirage du livre “Viv(r)e la friche” (100 exemplaires vendus en 15 jours), de nouvelles demandes d’achat m’ont été adressées. Je relance donc une prévente de 100 nouveaux exemplaires. Vous pouvez commander ces nouveaux exemplaires jusqu’au 15 septembre 2020 ici : https://fr.ulule.com/viv-r-e-la-friche-second-tirage/.

L’édition et la vente directes, qui sont toujours des paris risqués, permettent une plus grande liberté de création que lorsque l’on dépend d’un éditeur. J’ai eu la chance de bénéficier d’une maquette réalisée par une graphiste professionnelle, qui travaille habituellement pour la très belle revue d’architecture “Fig.”, où j’ai publié un article sur le même thème que ce livre.

Le prix de vente du livre (25 euros TTC 8,50 € de frais de port) correspond à son coût de fabrication pour 100 exemplaires. L’ouvrage sera imprimé chez un imprimeur parisien, Trefle Communication, rue Saint Sabin.

L’auteur (Igor Babou), chercheur au laboratoire Ladyss et photographe, ne fait aucun bénéfice sur les ventes.