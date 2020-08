La France représentée au " Virtual Island Summit 2020 " : le réseau mondial des îles insulaires, solidaire pour la réalisation des objectifs du développement durable

Inédit par son caractère innovant, le sommet virtuel des îles insulaires du monde est un évènement gratuit, entièrement dématérialisé qui fédère aujourd’hui, plus de 144 îles du monde autour de questions portant sur le développement durable et sur des problématiques liées à leur insularité.

Le « Virtual Island Summit » où « sommet virtuel des îles » est une conférence de dimension internationale portée par « Island innovation » une entreprise sociale fondée, dirigée par James Ellsmoor et son équipe, qui travaille avec des parties prenantes rurales et Insulaires du réseau mondial pour trouver des opportunités innovantes et adaptées localement.

