Biofil: des toilettes du futur Made in Ghana !

Les toilettes biofil relèvent de la conception de l'inventeur Ghanéen Kweku Anno, diplômé de la faculté des sciences et technologies de l'université Kwame Nkrumah de Kumasi, deuxième ville du Ghana. Elles sont nées du désir de ce dernier d'épargner aux populations ghanéennes la cherté des toilettes classiques et l'obligation de faire une vidange de leurs fossess sceptiques presque tous les trois mois environ.

Il s'agit d'un bio-digesteur inodore, non vidangeable, permettant un nettoyage des eaux usées par des processus naturels avant qu'elles ne pénètrent la nappe phréatique et qui peut durer jusqu'à trente ans. Il s'installe en lieu et place d'une fosse sceptique traditionnelle remplie d'eau et permettrait ainsi de réaliser des economies notamment, en terme de ressources en eau. Et ce, tout en évitant le déversement de matières fécales non-traitées dans l'environnement (pratique courante dans la région).

Si elles ne nécéssittent qu'environ 1.65 m2 en vu de leur installation, ces toilettes peuvent acceullir jusqu'a dix utilisateurs, conserver leurs déchets et les transformer en engrais. De quoi réjouir la nature !

