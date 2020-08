MTL : 14 projets urbains innovants pour 2067

Kollectif a collaboré avec La Biosphère, Musée de l’environnement pour sa dernière exposition permanente, MTL , qui met en scène les projets de 14 groupes d’architectes montréalais. Chacun réinvente une vaste infrastructure de la ville dans une exposition qui est un rare hommage à l’architecture et à l’urbanisme dans un musée dédié aux questions environnementales.

Le musée a demandé aux architectes d’imaginer à quoi ressemblerait la ville dans 50 ans. Plus précisément, on leur a demandé de choisir des infrastructures qui seraient devenues vétustes en 2067. Certains s’aventurent dans des propositions philosophiques, d’autres dans des propositions très techniques et ceci donne un panorama de ce qui constitue la réflexion architecturale d’aujourd’hui.

En accompagnement à l’exposition, Kollectif a réalisé 14 vidéos qui permettent de mettre un visage sur les architectes derrière ces 14 projets. Ces vidéos sont notamment présentées en français et en anglais dans une borne interactive à même la salle d’exposition de la Biosphère.

L’appel à idées lancé par le musée s’inscrit dans une démarche d’innovation des plus flexibles et interdisciplinaires possible. Le musée a demandé aux firmes invitées de collaborer avec des experts d’horizons différents dans l’objectif était de stimuler l’imagination et de libérer la créativité afin de faire naître de nouveaux grands projets urbains. En organisant cette exposition, la Biosphère souhaitait que les visiteurs retournent chez eux en ayant l’impression que la société est capable — ne serait-ce que par son pouvoir de projection dans l’avenir et de formulation d’idéaux — de prévoir des milieux de vie plus écoresponsables.

L’institution invite au dialogue entre science, culture et environnement depuis 25 ans. Au cours des années, le génie humain et la cohabitation avec l’environnement naturel sont l’essence même de toutes les activités de la Biosphère. L’exposition « MTL », en rendant hommage aux architectes visionnaires qui nous aideront à bâtir l’avenir, fait aussi un clin d’œil à R. B. Fuller, concepteur de la Biosphère et l’un des pères de la pensée environnementale contemporaine. Ce qui rassemble les projets « MTL », c’est l’espoir qu’ils inspirent un avenir meilleur basé sur le respect de l’environnement.