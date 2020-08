L'action d'Armand Claude Abanda dans le digital s'inscrit dans la durée et l'impact social est tout aussi important

Au-delà de son dynamisme, de sa ténacité, voire sa pugnacité, je pense qu’Armand Claude Abanda a beaucoup fait pour notre pays. Et l’impact social est tout aussi important. Il est connu à travers tout le territoire national. Il est connu dans plusieurs pays d’Afrique, notamment le Congo, le Gabon, et j’en passe. Il n’est pas connu parce qu’il est dans les médias. Il est connu parce qu’il pose des actions qui vont dans le sens de l’accompagnement du développement de notre pays.

Nous voulons en effet, mettre en exergue des talents, des personnalités (femmes et hommes) qui peuvent servir, un tant soit peu, d’exemples à notre société. Il se trouve que nous avons mis en place un certain nombre de critères. Notamment, celui de l’action dans la durée, de l’impact social et de l’éthique dans le travail. Voyez-vous, nous sommes pour le digital à visage humain.