Construire de manière durable pour résister aux catastrophes en Haïti

Les Caraïbes sont une région très exposée à des phénomènes destructeurs comme les tremblements de terre, tsunamis, ouragans, cyclones ou encore éruptions volcaniques. Les risques sont d’autant plus grands que les populations sont pauvres. Au cours des dernières années, Haïti a vécu plusieurs catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont dévasté l’île.

Les infrastructures de mauvaise qualité des zones urbaines et un manque de préparation aux catastrophes ont rendus la population extrêmement vulnérable aux effets des catastrophes naturelles. Dans les pays en développement comme Haïti après une catastrophe, la reconstruction est particulièrement difficile, car la priorité est de subvenir aux premiers besoins de la population.

Vue la fréquence de ces phénomènes, la planification et la construction d’infrastructures résilientes sont essentielles pour créer un environnement sûr et un avenir durable pour les habitants de l’île.

En Haïti depuis juillet 2017, Habitat-Cité mène des projets de construction de maisons anti-catastrophes et contribue à former des groupements villageois aux techniques de construction locales améliorées (TECLA). Le projet met l’accent sur la formation des habitants afin qu’ils puissent s’approprier des techniques de construction para-sismiques, anti-cycloniques et respectueuses de l’environnement. L’enjeu est de valoriser les ressources et savoir-faire locaux pour mieux répondre aux catastrophes naturelles futures.

L’objectif est de construire des maisons inspirées de l’architecture locale traditionnelle, résistantes aux catastrophes naturelles et à faible coût pour les familles les plus vulnérables. Les nouvelles maisons sont construites en respectant les techniques constructives traditionnelles d’Haïti. Les systèmes constructifs traditionnels sont par ailleurs intelligents car ils ont développé des méthodes parasismiques et paracycloniques très efficaces.

