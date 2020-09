Appel à manifestation d'intérêt : ODD-yssée,dans l'optique des Objectifs de développement durable

Plusieurs réseaux, acteurs de la formation et pouvoirs publics se joignent à SO Coopération pour appuyer les acteurs de Nouvelle Aquitaine qui souhaitent s’engager localement à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). Les acteurs se réclamant de la coopération et de la solidarité internationale, de l’environnement, de l’économie sociale et solidaire, de la jeunesse ou de tout autre secteur participant d’une démarche de transition sociale et environnementale sont appelés à manifester leur intérêt. Ces initiatives, menées en consortium, doivent contribuer à ancrer localement les changements promus, visant l’atteinte des ODD.

Les projets retenus feront l’objet d’une formation-accompagnement adaptée, d’un cofinancement du projet et d’une valorisation à l’échelle régionale et nationale.L’enveloppe globale de dotation est de 90 000 € pour l’ensemble des projets.

Le dispositif ODD-yssée s’inscrit dans le cadre du programme RECITAL (Renforcer l'Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une Approche Locale des ODD). Porté par la Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA) et cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), ce programme interrégional est mis en œuvre de janvier 2020 à décembre 2021 par 11 RRMA dont SO Coopération. ODD-ysée est un dispositif, développé en Nouvelle Aquitaine pour renforcer et accompagner les actions de territorialisation des ODD.

Les Dossiers de candidature sont à envoyer au plus tard le 20 septembre 2020

Le dispositif ODD-yssée est soutenu par :

la CIRRMA, l'AFD, le FONJEP , la DREAL et le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères

Pour en savoir plus

L'appel à manifestation d'intérêt en détails (pdf)

La note de cadrage (pdf)