S'engager collectivement pour une transition agroécologique et sociale en Afrique de l'Ouest

Le Gret a animé et accompagné la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation orienté changement des projets d’appui à la transition agroécologique et sociale financés par Jafowa. La construction de ce dispositif a été l’aboutissement d’un atelier de cadrage organisé à Thiès au Sénégal en début d’année.

Financé par le Network of European Foundations (NEF) et présidé par la Fondation de France, Jafowa est une association sans but lucratif basée à Bruxelles. Son action s’inscrit dans un agenda politique ouest-africain où la transition agroécologique et sociale est portée par un panel d’acteurs variés tels que les organisations paysannes, les réseaux régionaux comme le Roppa, les ONG et les mouvements sociaux, les instituts de recherche et universités, les acteurs privés, les agences internationales et les autorités publiques.

Développer les synergies

Jafowa a l’ambition de « mettre en place un mouvement paysan dynamique, inclusif et équitable en Afrique de l’Ouest », permettant à des organisations paysannes, pastorales et halieutiques de soutenir et de gérer des systèmes alimentaires locaux de qualité, bénéficiant économiquement et écologiquement aux communautés de manière durable.

Il intervient ainsi sur trois volets : d’une part, il facilite et accompagne le renforcement des alliances autour des organisations paysannes et de leur vision du changement ; d’autre part, il fournit des ressources financières aux organisations paysannes et à leurs partenaires dans le cadre d’appels à propositions ; enfin, il favorise le partage d’expériences et de compétences techniques avec et entre les organisations paysannes et leurs partenaires.

Suivre l’impact concret des projets financés

Le Gret s’est joint à Jafowa afin d’accompagner la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation orienté changement des projets financés par l’association. L’objectif principal de ce dispositif repose sur l’étude et le suivi des évolutions progressives enclenchées par les projets, afin d’assurer un aperçu concret des avancées et des bénéfices qui en découlent. À l’issue de l’atelier de février 2020, le Gret a organisé et animé des ateliers virtuels de co-construction des outils et supports de suivi-évaluation des changements induits par les projets financés.

Plus précisément, ce dispositif contribuera à :

encourager une mise à l’échelle, afin que les acteurs de la chaîne de valeur s’intègrent dans un processus de transition agroécologique durable ;

favoriser les partenariats, de sorte que les organisations de producteurs·rices s’engagent avec des acteurs publics et privés dans des partenariats efficaces et innovants, en développant une réflexion collective sur le changement attendu à plus long terme ;

mettre l’accent sur des actions dirigées par ou vers les femmes et les jeunes en vue du renforcement de leurs capacités et de leur autonomisation ;

mener le plaidoyer aux niveaux national et local, auprès des différents acteurs de la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest.

