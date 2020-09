La plus grande menace selon les canadiens : le changement climatique

Les canadiens continuent de s’affirmer comme l’une des peuples ayant la plus grande conscience du changement climatique et de ses dangers. Selon un récent sondage, 91% des canadiens considèrent que le changement climatique est un danger sérieux et 31% d’entre eux considèrent qu’il n’y a pas de danger plus pressant pour l’humanité. D’autres réponses ont également recueilli beaucoup d’adhésions : le déficit du pays (29%), la croissance et le chômage (26%), les inégalités sociales (23%) ou encore le racisme (19%).

Il y a un an, des centaines de milliers de canadiens étaient descendus dans la rue pour exiger des mesures plus fortes pour lutter contre le changement climatique. Depuis, l’année 2020 a été extrêmement difficile pour cet Etat d’Amérique du Nord. En plus du Covid, des canicules records ont été observées, la ville de Montréal a connu un taux élevé de concentration de particules fines et plus récemment, des tempêtes importantes ont été annoncées pour le mois de septembre dans la région de Niagara.

A titre de comparaison, un sondage mené aux Etats-Unis en avril dernier avait indiqué que selon les habitants de ce pays les menaces les plus dangereuses étaient dans l’ordre : les maladies, le terrorisme, les armes nucléaires, les cyberattaques venant d’autres pays, la Chine, et enfin seulement, en sixième position, le changement climatique.

