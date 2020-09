Une micro turbine hydraulique génère de l'énergie propre en Espagne

En Espagne, la société AZ Renewable Energy, a développée le premier micro-générateur hydraulique, nommé Hydrotor. La turbine est capable de produire de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions environnementales.

Selon les fabricants, l'installation de la turbine n'entraîne pas d'impacts négatifs sur l'environnement. Le travail est simple et utilise des méthodes qui respectent la faune et la flore, avec une attention particulière aux poissons. Selon les caractéristiques de l'emplacement où est installée la micro-installation, l'équipement peut générer de 25W à 200W et le système permet à cette énergie d'être partagée par 25 emplacements simultanément.

Une des ressources utilisées pour garantir un impact environnemental minimum est de profiter des inégalités naturelles des milieux et son installation est possible dans différents cours d'eau, sans affecter le rendement.

AZ Renewable précise que la turbine peut être utilisée en combinaison avec d'autres sources d'énergie propre et renouvelable, éliminant ainsi l'utilisation de combustibles fossiles. Inspirée de la nature, la turbine de l'entreprise peut fournir une énergie décentralisée à faible coût. La technologie est parfaite pour les zones rurales et les régions isolées du réseau électrique, tant qu'il y a une rivière à proximité. Selon l'entreprise, ses turbines ne nuisent pas à l'environnement et peuvent être facilement installées en une semaine.

Avec cette inovation, le gouvernement peut développer son potentiel en favorisant la modernisation des installations. Cette source d’énergie renouvelable contribue à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et peut renforcer l’indépendance énergétique du pays.

